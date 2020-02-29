كتاب إيراني معارض لــ"اليمن العربي": الملالي تستر على كورونا بسبب الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

قال الكاتب السياسي المعارض لإيران مسعود محمد: إن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات عن عدم نشر السلطات الايرانية حقيقة واقع الحال حول مرض كورونا، وذلك بهدف عدم إحباط الناس التي كان يفترض بها التوجه إلى صناديق الانتخابات يوم الجمعة الماضية، إلا أنها فشلت بذلك وتم مقاطعة الانتخابات بشكل واسع.



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وأكد محمد ل"الخليج 365"، أن ناك حالة من اللاثقة بمعلومات النظام، الصحفي جواد حيدريان قال عبر "تويتر" كان هناك أربع ساعات بين الإعلان عن أربعة إصابات بالفيروس، وإعلان وفاتها مما يعني ان الإصابات كانت موجودة من قبل ولم يتم الإعلان عنها.

كما أضاف الكاتب السياسي المعارض لإيران، أن إيران كانت السبب بنقل الفيروس إلى عدة دول بسبب استهتارها بالتدابير الوقائية واخفاء حقيقة الواقع، مما أدى إلى وصول الفيروس عبر إيران لعدة دول، وقد تأكد وصوله عبر إيران إلى لبنان وسوريا؛ حيث سجلت حالات في كلا البلدين الذين لم يمنعا حتى اللحظة الرحلات القادمة من ايران رغم انتشار الفيروس.