المتحدث باسم العشائر العربية بالمناطق المتنازع عليها: إيران نشرت كورونا بالعراق لقتلنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

قال الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، وصول مرض كورونا إلى العراق، مبينًا أن إيران هي من نقلت الوباء إلى العراق والذي انتشر في المحفظات الجنوبية في العراق



وأكد الحويت لـ"الخليج 365"، أنه رغم النفي الإيراني إلا أن طهران هدفها نشر الوباء في العراق، مشيرًا إلى أن ايران دولة معادية للعراقيين والعرب، و80% من الشعب العراقي يرفضون تواجد النفوذ الإيراني في بلادهم.

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وأضاف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، أن التجهيزات الطبية لمواجهة المرض في العراق ضعيفة، ولم تكون في المستوى المطلوب، والشارع في حاله إنذار وخوف، موضحًا أنه على العكس من ذلك في إقليم كردستان العراق والذي يوجد به سيطرة علي الوضع وتشديد قوي، حيث منعت كردستان دخول الموطنين من محافظات اخرى خوفا على صحة الشعب.

وبين الحويت، أن هناك تكتم علي الحالات بسبب وجود تخوف لدى المواطنين، كما أن حكومة علاوي موالية بالكامل لإيران.