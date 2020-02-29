شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يحبط مخطط إرهابي لداعش جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي اليوم السبت، إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش جنوب البلاد .



وبحسب سكاي نيوز عربية، فإن الجيش الوطني الليبي أعلن عن إحباط مخطط لداعش لاستهداف مناطق في سبها بجنوب البلاد .

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