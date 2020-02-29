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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن إصابتهم بـ"كورونا".. وصول 45 طالباً من مليشيا الحوثي لصنعاء قادمين من إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
صنعاء طهران - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، بأن طلاب من مليشيا الحوثي وصلوا إلى صنعاء قادمين من إيران وفيهم مصابين بفيروس كورونا الجديد.
وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن 45 طالباً من مليشيا الحوثي وصلوا صنعاء وقد يكون عدد كبير منهم مصابين بفيروس كورونا حيث أنهم قادمين من مدينة قم الايرانية الموبوءة بالفيروس بعد عملية إجلاء قامت بها ايران والمليشيات الحوثية لهم.
الجدير ذكره أن المليشيات الحوثية تتكتم عن الأمر ولم توضح طريقة الإجلاء ولاكيفية الحجر الصحي للمرضى في صنعاء
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