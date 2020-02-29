شكرا لقرائتكم مصر: فحص جميع المخالطين للفرنسيين المصابين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الحكومة المصرية تفاصيل حالتين أعلنت وزارة الصحة الفرنسية إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما من رحلة سياحية في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، السبت، إن وزارة الصحة الفرنسية أعلنت، الخميس الماضي، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا في رحلة سياحية لمصر، مؤكدا أن الإجراء المتبع في مثل هذه الأمور هو إرسال إفادة رسمية من جانب الوزارة الفرنسية.

وأشار رئيس الوزراء في تصريحات، عقب تفقده مطار الغردقة، إلى التواصل مع الجانب الفرنسي والسفير المصري في باريس للحصول على أي معلومة بهذا الشأن، مضيفا أنه وردت معلومات، ظهر الجمعة، تفيد بأن هذين الشخصين كانا مقيمين في مصر مع فوج سياحي خلال الفترة من 5 فبراير/شباط وحتى مغادرتهما في 16 فبراير/شباط.

Advertisements

رئيس الوزراء المصري خلال جولته

وذكر رئيس الوزراء المصري أن جميع الأجهزة المعنية ووزارة الصحة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة أماكن إقامة الشخصين في مصر، وتم التأكد أن جميع أفراد الفوج السياحي غادروا مصر.

وأكد مدبولي أنه يتم حاليًا فحص جميع العاملين المتواجدين بمكان إقامة الفوج، والمجموعة المرتبطة بصورة مباشرة به لتأمين المواطنين، والتأكد من عدم وجود إصابات.

وقال رئيس الوزراء إنه تم وضع خطة محكمة للتعامل مع الفيروس، وفقا للإجراءات العالمية التي تتم لمواجهة المرض من خلال ثلاث مراحل: الأولى احترازية ووقائية، والثانية تتعلق بالتأمين، وهي المرحلة التي نحن بصددها حاليا، فيما تشمل المرحلة الثالثة خطة لكيفية المواجهة في حالة وجود إصابات.

وجدد رئيس الوزراء المصري التأكيد على أن مصر خالية من كورونا، وأنها تتعامل بجدية مع أي حالات اشتباه، معلنا تجهيز مستشفى بكل محافظة للتعامل مع المصابين.