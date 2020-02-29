شكرا لقرائتكم فيديو لعنصر من حزب الله عن ضربات تركيا بسراقب: "حصدونا حصد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد المرصدُ السوري بارتفاع قتلى قوات النظام والميليشيات الموالية له جراء القصف الجوي والبري التركي على مواقع متفرقة بريفي حلب وإدلب إلى 48 شخصاً وأوضح المرصد أن بين القتلى 11 ضابطاً من قوات النظام و14 عنصرا وقياديا في ميليشيا حزب الله.

وكان إعلام ميليشيا حزب الله قد نعى سبعة من عناصره في معارك سراقب. هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً منسوبا لعنصر من ميليشيا حزب الله يكشف فيه عن وجود تسع جثث لعناصر الميليشيا لا تزال تحت الأنقاض.

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وكان موقع التلفزيون الإيراني أكد أن علي زنجاني قتل يوم أمس إثر غارة من طائرة بدون طيار شنتها القوات التركية على إدلب شمال سوريا.

وفي تغريدة على تويتر مقرونة بصور لـ"زنجاني" إلى أن والده كما يظهر لقبه إيراني الجنسية فيما والدته لبنانية.. وأقام زنجاني في لبنان قبل أن ينتقل إلى سوريا.

وفي مقطع فيديو متداول لعنصر آخر من ميليشيا حزب الله وهو يقول "حصدونا حصد" في إشارة إلى هجوم الجيش التركي على مواقع الميليشيا قرب سراقب.. قال فيه إن تركيا حصدت حزب الله وفقا لتعبيره في إشارة منه إلى ارتفاع عدد قتلى الميليشيا بشكل كبير والذي فاق الأربعة عشر وفقا للمرصد.