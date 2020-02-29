مجدي عبدالغني يعلق على بكائه في عزاء مبارك وبعدها بساعات ضحكاته في فرح ابنة شلبي

هجوم حاد تلقاه الكابتن مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق، بعد إثارة الجدل حول حضوره عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبكائه بشدة حزنًا على وفاة الراحل خلال تقديمه واجب العزاء، وبعدها بساعات حضر حفل زفاف ابنة الكابتن مدحت شلبي والمطربة شيرين وجدى.

بدوره، قال عبدالغني: “أنا بحب حسني مبارك وكان لي معه مواقف عديدة كلها حب ومودة، فلماذا كل هذه الضجة؟، ثم إن مبارك أصبح في دار الحق وفارق الحياة، ومش هيطلع من القبر يديني وزارة مثلا”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وتابع مجدي عبد الغني: “وإيه يعني لما أبكي في عزاء الرئيس الراحل مبارك، فقد تذكرت مواقف مؤثرة معه، وكان كل ما يقابلني يهزر معايا”.

وعن حضوره حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي، قال: “في علاقة صداقة تجمعني بالكابتن مدحت شلبي، وإيه المشكلة برضه في إنى أحضر فرح بنت صديقي وأفرح معاهم، يا جماعة ده في ناس بيكون عندها حالة وفاة ومحددة ميعاد للفرح وبتعمله ومش بتلغي”.

وظهر عضو اتحاد الكرة السابق باكيًا في أثناء تقديمه العزاء لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، والذى كان يتلقى العزاء في والده.

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وتناول مستخدو مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات بكاء مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، خلال تقديمه العزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وذلك بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس، مساء أمس الجمعة.

وحرص العديد من نجوم السياسة والإعلام والفن والرياضة، والعديد من الشخصيات العامة؛ على حضور عزاء الرئيس الأسبق، ومؤازرة أسرة الرئيس الراحل.

كما حرص عدد من الوزارء الحاليين على المشاركة في عزاء الرئيس السابق، فضلًا على حضور قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي.

كما شارك العديد من رموز نظام مبارك السابقين، وعلى رأسهم اللواء حبيب العدلي، وزير الداخلية فترة حكم مبارك، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد زكي بدر، وزير تعليم حكومة مبارك.