زلزال بقوة 4.6 درجات ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أنّ "زلزالًا بقوّة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة "سيفريجه" التابعة لولاية "ألازيغ" شرقي تركيا"، موضحةً أنّ "عمق الزلزال بلغ 6.99 كيلومتر تحت سطح الأرض".
يُذكر أنّ في 24 كانون الثاني الماضي، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوّته 6.8 درجات مركزه ولاية ألازيغ، وشعر به سكّان دول عدّة مجاورة، وأدّى إلى مقتل 41 شخصًا.
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