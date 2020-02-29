سانا: إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات داعش في دير الزور

افادت وكالة "سانا" عن "إصابة طفلين جراء ​انفجار​ لغم أرضي من مخلفات ​تنظيم داعش​ في محيط الملعب البلدي بمدينة ​دير الزور​". إضغط للمزيد

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