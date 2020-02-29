لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بإمكان هذه ​الحكومة​، من الآن وحتّى 9 آذار موعد استحقاق "اليوروبوندز"، أن تُبادر إلى اتخاذ 3 خطوات لاستعادة ثقة العالم ب​لبنان​، فتفاوض من موقع أقوى: أوّلًا، أن تسمح بتشكيلات قضائيّة غير مسيّسة، ثانيًا أن تعيّن الهيئات الناظمة الثلاثة وثالثًا أن تطرح مناقصة عالميّة شفّافة لمحطات ​الكهرباء​"، مؤكّدًا أنّه "ما بدا معجزات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص اقترح على الحكومة 3 خطوات لاستعادة ثقة العالم بلبنان: "ما بدا معجزات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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