المدرسة العمانية الرسمية في صيدا نفت إصابة أحد تلامذتها بـ"كورونا"

نفت إدارة المدرسة العمانية النموذجية الرسمية في صيدا، في بيان، "ما يتمّ تداوله عن نقل أحد تلامذتها إلى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ للعلاج من فيروس "كورونا"، مؤكّدةً أنّ "الخبر يندرج في إطار التشويش وحرب الشائعات".

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