مرتضى علّق الدروس في المدارس الزراعية كإجراء وقائي

أعلن وزير الزراعة ​عباس مرتضى​، في بيان، "تعليق الدروس في المدارس الزراعية الفنيّة الرسميّة ومراكز التدريبات المهنيّة في المدارس الزراعية، كإجراء وقائي وحفاظًا على صحّة المواطنين و​السلامة العامة​. كما تتوقّف كلّ الندوات واللقاءات الإرشاديّة مع ​المزارعين​ في مختلف الأقضية".

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