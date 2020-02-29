حبشي تفقد إجراءات الوقاية من كورونا عند معبر القاع الحدودي وطالب بتعزيز المركز الصحي

إلتقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، المواطنين في مكتبه في رأس بعلبك، واستمع إلى مطالبهم وأوضاعهم في ظلّ الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة الصعبة.
بعدها، قام حبشي بجولة تفقديّة عند معبر القاع الحدودي، واطّلع على الإجراءات المتّخذة من قبل وزارة الصحة العامة للوقاية من فيروس "كورونا"، واتّصل بوزارة الصحة مطالبًا بتعزيز المركز الصحي، "خصوصًا أنّ المركز الحالي الموجود ينقصه كادر طبي". وتحرّكت الوزارة فورًا لإرسال طبيب مناوب على مدار الساعة.
وزار أيضًا كاهن رعية القاع الأب اليان نصرالله المسؤول عن مركز الرعاية الصحية في القاع، واطّلع منه على مستلزمات المستوصف، واضعًا إمكاناته بتصرّفه.
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