اعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، انه "في إطار مكافحتها للجرائم المالية، تمكنت دورية استعلامية من المديرية العامة لأمن الدولة، من القاء القبض على شخص من التابعية السورية ويدعى ( ع. ص. ) في منطقة النبطية، في أثناء ترويجه عملة مزورة، وضبطت في حوزته مبلغ ألف ​دولار​ أميركي مزورة ( 1000 $)، كما تبين خلال التحقيق معه دخوله ​لبنان​ خلسة. بناء على إشارة النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​، تم توقيفه وتسليمه مع المضبوطات لجانب مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: القبض على سوري لترويجه عملة مزورة في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.