لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حِمل اللبنانيين أصبح ثقيلًا نتيجة الأزمات الّتي تحلّ بنا، وآخرها فيروس "كورونا" الّذي زاد الطين بلّة وأحدث حالة من الهلع لدى الناس المنشغلين بكيفيّة الإستمرار في ظلّ الضائقة الاقتصاديّة"، مركّزًا على "أنّنا لسنا بصدد تحميل المسؤوليّة، ولكن المطلوب المزيد من الجهد لطمأنة اللبنانيّين من خطر يتهدّد صحّتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد عن "كورونا": لمزيد من الجهد لطمأنة اللبنانيين من خطر يتهدد صحتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.