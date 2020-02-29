وليد البعريني دان التعرض للجيش: المساس بأمن المؤسسة العسكرية خطير

دان النائب ​وليد البعريني​ حادثة الاعتداء على ​الجيش​ في منطقة الشواغير- ​الهرمل​، والتي أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة آخر بجروح.

وإذ أسف "لتكرار هكذا حوادث"، اعتبر أن "المساس بأمن ​المؤسسة العسكرية​ مسألة خطيرة، وخصوصا أن الجيش هو المؤسسة التي تلعب دور صمام أمان في أزمات ​لبنان​ والحوادث المتنقلة".

ودعا الى "معاقبة الجناة" والى "ضرورة التنبه وعدم الإنزلاق الى أي مواجهة مع الجيش"، سائلا الله "الرحمة للشهيد المغدور والشفاء العاجل للجريح".