وليد البعريني دان التعرض للجيش: المساس بأمن المؤسسة العسكرية خطير

دان النائب وليد البعريني حادثة الاعتداء على الجيش في منطقة الشواغير- الهرمل، والتي أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة آخر بجروح.
وإذ أسف "لتكرار هكذا حوادث"، اعتبر أن "المساس بأمن المؤسسة العسكرية مسألة خطيرة، وخصوصا أن الجيش هو المؤسسة التي تلعب دور صمام أمان في أزمات لبنان والحوادث المتنقلة".
ودعا الى "معاقبة الجناة" والى "ضرورة التنبه وعدم الإنزلاق الى أي مواجهة مع الجيش"، سائلا الله "الرحمة للشهيد المغدور والشفاء العاجل للجريح".
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