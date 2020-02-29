إنتخاب النائب فادي علامة رئيسا لإتحاد المستشفيات العربية

تم إنتخاب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ رئيساً لإتحاد ​المستشفيات​ العربية. وفي تعليق له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، لفت علامة إلى أن "إنتخابي لهذا الموقع ثقة أعتز بها من الإتحاد، وسأعمل والهيئات المختلفة في الإتحاد والقيمين على ​القطاع الصحي​ في ​الدول العربية​ لتطوير هذا القطاع ، وتحقيق الأهداف التي تخدم صحة المواطن العربي". إضغط للمزيد

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