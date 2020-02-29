افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "بلدية حاصبيا أصدرت قرارا بإقفال سوق الخان الشعبي الذي يقام يومي الاحد والثلاثاء من كل أسبوع كتدبير وقائي للتجار والمواطنين من خطر الإصابة بفيروس الكورنا على أن يعمل بهذا القرار لمدة أسبوع ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بلدية حاصبيا اصدرت قرارا بإقفال سوق الخان الشعبي لمدة اسبوع للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.