توقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان لبدء سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان

وقّعت ​الولايات المتحدة الأميركية​ اتفاقًا تاريخيًّا مع "​حركة طالبان​" في ​الدوحة​، يمهّد الطريق لسحب آلاف الجنود الأميركيين من ​أفغانستان​ ضمن فترة زمنيّة من 14 شهرًا، وذلك بعد 18 سنة من اندلاع الحرب. إضغط للمزيد

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