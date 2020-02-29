الإعلان الأميركي الأفغاني: واشنطن تهدف لسحب جميع قواتها "خلال 14 شهرا" من أفغانستان

اشار بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة الاميركية والحكومة الأفغانية قبل توقيع الاتفاق الأميركي مع "طالبان"، الى ان ​واشنطن​ تهدف لسحب جميع قواتها "خلال 14 شهرا" من ​أفغانستان​.

ولفت البيان الأميركي-الأفغاني الى ان أميركا ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 جندي خلال 135 يوماً من الاتفاق مع "طالبان". واشار الى ان الولايات المتحدة ستمتنع عن استخدام القوة والتدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

يذكر بأن العاصمة القطرية الدوحة احتضنت السبت اجتماعا لتوقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن وحركة طالبان حضره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وممثلين عن الحركة.

ويمهد هذا الاتفاق، الذي تمّ التفاوض حوله لأكثر من عام، الطريق لسحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان، بعد 18 سنة من الحرب، وفتح باب الحوار بين حكومة كابول وحركة طالبان لوضع حد للمعاناة في هذا البلد الفقير الذي قتل فيه أكثر من مئة آلاف مدني منذ 2009.