تلفزيون النشرة: تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم بفايروس كورونا

علم "​تلفزيون النشرة​" أن 3 ​حالات​ جديدة مصابة بفايروس "​كورونا​" قد سُجلت اليوم في ​مستشفى بيروت الحكومي​ ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 7. إضغط للمزيد

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