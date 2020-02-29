- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عن إصابة نجل صهر ومستشار المرشد الإيراني، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ونقلت "روسيا اليوم" عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه في بيان عن إصابة محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.
ونفى المجلس الأنباء التي نقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية أو دخوله في غيبوبة.
وتوفيت والدة محمدي أمس في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.
كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية إصابة نجل غلام رضا حداد عادل مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بالفيروس.
ووفق وزارة الصحة الإيرانية تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة في إيران خلال الـ 24ساعة الماضية.
شاهد ايضا:-
الكويت: تتخذ هذه الإجراءات لمواجهة كورونا
مقدم من: سكاي نيوز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
سويسرا تدشن نظام دفع للإمدادات الإنسانية إلى إيران
أعلنت سويسرا، بدء سريان نظام دفع وضع مع واشنطن، بهدف تسهيل شحن الإمدادات الإنسانية إلى إيران الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة.سكاي نيوز عربية
-
أطباء سعوديون يحذرون من عمليات التجميل الفاشلة في تركيا
وتتسبب هذه الظاهرة في مضاعفات وأخطاء طبية فادحة، نتيجة انعدام الرقابة وغياب القانون الذي يحمي حقوق المرضى في بعض تلك الدول. تقرير علي الشريف من الرياض.سكاي نيوز عربية
-
سوريا وليبيا.. الخسائر التركية
دخلت تركيا في معركتين متباعدتين جغرافياً، الأولى في سوريا والثانية في ليبيا. لكن تجمعهما الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الجنود الأتراك.
Advertisementsسكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
الكويت تلغي الفعاليات الوطنية والشعبية بسبب كورونا
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إيران تعلن الحالة الصحية لحفيد "خامنئي" بعد إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.