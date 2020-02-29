عاجل.. إيران تعلن الحالة الصحية لحفيد "خامنئي" بعد إصابته بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عن إصابة نجل صهر ومستشار المرشد الإيراني، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ونقلت "روسيا اليوم" عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه في بيان عن إصابة محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.

ونفى المجلس الأنباء التي نقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية أو دخوله في غيبوبة.

وتوفيت والدة محمدي أمس في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.

كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية إصابة نجل غلام رضا حداد عادل مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بالفيروس.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة في إيران خلال الـ 24ساعة الماضية.

شاهد ايضا:-

الكويت: تتخذ هذه الإجراءات لمواجهة كورونا

مقدم من: سكاي نيوز