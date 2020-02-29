وزير الصحة الإيراني :«كورونا سيصل إلى ذورته الأسبوع الجاري»

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أكد سعيد نمكي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، اليوم السبت، أن كورونا سيصل إلى ذورته في البلاد خلال الأسبوع الجاري.
وصرح «نمكى» قائلا:«من خلال دراسات علم الأوبئة التي أجراها زملاؤنا للرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس «كورونا» في الدول الأخرى ينبغي علينا القول بأن الذروة الرئيسية للفيروس ستكون خلال الأيام القادمة والأسبوع الجاري».
وأضاف: «بطبيعة الحال لا يعني هذا الكلام إثارة الرعب لدى المواطنين أو أن نخسر أنفسنا بل سنسيطر على هذه الذروة في ظل يقظة المواطنين ومجيء جميع المعنيين والاجهزة ووسائل الإعلام إلى الساحة والإشراف من قبل مدراء البلاد».
كما طالب «نمكى» من المواطنين الامتناع والتقليل من الانتقلات الغير ضرورية، والالتزام بالإرشادات الصحية، للحد من أنتشار الفيروس بالبلاد، وفقا لما نشرته وكالة «ارنا».
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مقدم من: AFP
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فيروس كورونا المستجد.. هكذا انتشر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.