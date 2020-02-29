اتفاق سلام بين أمريكا وطالبان يمهد لإنهاء حرب أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- د ب أ:

وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية، الدوحة، اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، بحضور شخصيات من عدة دول؛ وذلك عقب تهدئة لمدة سبعة أيام، أعلنتها واشنطن وطالبان، وانتهت أمس، الجمعة.

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