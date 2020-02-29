بدء مراسم التوقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وطالبان في الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة (د ب أ)

بدأت بالعاصمة القطرية، الدوحة، مراسم توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، بحضور شخصيات من عدة دول، وذلك عقب تهدئة لمدة سبعة أيام أعلنتها واشنطن وطالبان وانتهت أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته قناة "الجزيرة" القطرية اليوم السبت.

ويشارك في توقيع الاتفاق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والملا عبد الغني برادر نائب الشؤون السياسية لطالبان، إضافة إلى مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني .

كما يشارك في حفل توقيع الاتفاق مسؤولون عن 18 دولة أبرزهم وزير خارجية باكستان (شاه محمود قريشي) وتركيا (محمود تشاووش أوغلو) إضافة إلى مشاركة أربع منظمات دولية.

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن هناك توقعات بأن يشمل انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية إضافة إلى إطلاق حوار أفغاني أفغاني.