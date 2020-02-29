محافظ الدقهلية: تفعيل نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن المتلقي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على مديري إدارات تقديم الخدمات للمواطنين، بأهمية الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، في إطار العمل بنظام الشباك الواحد بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
وأكد المحافظ على ضرورة تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة بوضوح للمواطنين، وإبلاغهم بموعد محدد لانتهاء الإجراءات واستلام الخدمة لتيسير إجراءات تنفيذ الخدمة على المواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "مختار" بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة مع مديري الإدارات المعنية بتقديم خدمات للمواطنين وعدد من وكلاء الوزارات المعنيين.
وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف من تجميع الخدمات في شباك واحد بعيدًا عن الاحتكاك بين الموظف والمواطن لمنع الفساد الاداري والروتين الورقي، على أن يجري ربط كافة الإدارات والمديريات المعنية بمصالح المواطنين إلكترونيا لتقديم الخدمة من مكان واحد.
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