بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن، قاموا بارتكاب 9 حوادث سرقة. كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام (عدد3عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقي خطر – مقيمين بالجيزة) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات المساكن (بأسلوب كسر الكالون) باستخدام سيارة (مستأجرة) متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالجيزة أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهما السيارة المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكابهم (عدد 9 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر). وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وتصريفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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