الإمارات: قرار السعودية تعليق منح تأشيرات العمرة مقصد شرعي أصيل

أكدت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، اليوم السبت أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف مقصدًا شرعيًّا أصيلًا ينطلق من تشريعات الدين الإسلامي الحنيف الآمرة بالمحافظة على الإنسان، وتأمين كل من وفد مهلا بالعمرة إلى بيت الله الحرام.



وشددَّت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية على أن حفظ الأنفس ضرورة شرعية، وأولوية إنسانية، توليَّها السعودية كل اعتبار ورعاية، في كل قراراتها المتصلة بكعبة المسلمين وقبلتهم.



وأشارت الهيئة إلى أن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، قرار استشرافي حازم