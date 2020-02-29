صور .. طالبان توقع اتفاقية سلام تاريخية مع أمريكا برعاية قطر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن أنها ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يومًا من الاتفاق مع طالبان.

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية وقعت الولايات المتحدة وتنظيم طالبان اتفاقًا في قطر اليوم السبت، ضمن مسارٍ محتمل للسلام ولإنهاء الحرب الطويلة بين الطرفين.

اليوم .. طالبان وأمريكا يوقعان اتفاقية سلام في الدوحة

وحضر توقيع الاتفاقية، كلٍ من وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وهو ما يؤكد علي العلاقة الوثيقة بين قطر وتركيا من جانب، وحركة طالبان

من جانب آخر.

و ينص الاتفاق على انسحاب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان مقابل تقديم ضمانات أمنية للجانب الأمريكي، ويأتي ذلك بعد هدنة جزئية استمرت لمدة أسبوع مع طالبان.

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ووفقًا لموقع بي بي سي يحضر وزير الخارجية مايك بومبيو توقيع الاتفاق الذي ينص على انسحاب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان مقابل تقديم ضمانات أمنية للجانب الأمريكي.

وأعلن ترامب أمس الجمعة في بيان أنه "قريبًا، بناء على توجيهاتي، سيشهد

وزير الخارجية مايك بومبيو على توقيع اتفاق مع ممثلي طالبان".

ويعزز الاتفاق آمالًا بعملية أوسع للسلام بعد 18 سنة من الحرب.

ومن جانب آخر، وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم السبت إلى العاصمة الأفغانية كابول، قبيل إبرام اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر.



ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم عن مسئولين أمريكيين قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بشأن التزام الولايات المتحدة قبيل إبرام اتفاق السلام المرتقب.



وأشارت القناة إلى أنه من المرتقب أن تحدد اتفاقية السلام جدولا زمنيًّا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات من طالبان بعدم السماح للجماعات المسلحة مثل القاعدة، بممارسة نشاط في أفغانستان.