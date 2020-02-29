ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ كورونا في اسبانيا إلى 43 حالة

ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اسبانيا إلى 43 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين بالبلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية أن إحدى الحالتين الجديدتين لسيدة تبلغ 52 سنة في مدينة "جيرونا" بشمال شرق البلاد، كانت قد سافرت مؤخرا إلى إيطاليا، والحالة الأخرى لرجل في بلدة "سانت كوجات ديل فاليس" بمدينة "برشلونة" وكان قد خالط مصابين بالفيروس.
وذكرت إدارة الصحة في إقليم كتالونيا الاسباني
وأشارت إلى أنه تم فرض الحجر الصحي على 41 شخصا، فيما تعافى شخصان من الفيروس الوبائي.
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