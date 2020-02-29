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ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ كورونا في اسبانيا إلى 43 حالة

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 ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اسبانيا إلى 43 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين بالبلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وذكرت إدارة الصحة في إقليم كتالونيا الاسباني

وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية أن إحدى الحالتين الجديدتين لسيدة تبلغ 52 سنة في مدينة "جيرونا" بشمال شرق البلاد، كانت قد سافرت مؤخرا إلى إيطاليا، والحالة الأخرى لرجل في بلدة "سانت كوجات ديل فاليس" بمدينة "" وكان قد خالط مصابين بالفيروس.


وأشارت إلى أنه تم فرض الحجر الصحي على 41 شخصا، فيما تعافى شخصان من الفيروس الوبائي.

 

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