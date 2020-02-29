29 فبراير.. حكاية يوم زوروني كل 4 سنين مرة

من حق كل إنسان أن يحتفل بعيد ميلاده، يوم مولده الذي يأتي سنوياً في موعد ثابت لا يتغير، لكل المواليد باختلاف تواريخ وأماكن مولدهم، وباختلاف أعراقهم وجنسياتهم.

بيد أن هناك بعض أشخاص لا يستطيعون الاحتفال بذكري ميلادهم إلا كل 4 سنوات مرة، هؤلاء هم مواليد يوم 29 فبراير، فهذا اليوم لا يأتي إلا كل 4 سنوات مرة فيما يعرف بالسنة الكبيسة والتي تقبل القسمة على 4 بدون باقي (2008، 2012، 2016، 2020).

مواليد هذا اليوم والمنتمون لبرج الحوت والذين تصادف مولدهم في 29

فبراير، محروممون من تلقي الهدايا السنوية، والمتزامنة بعيد الميلاد.

وليوم 29 فبراير قصة، فكل 4 سنوات يزداد العام الشمسي يوم ليصبح 366 وتكون دورة الأرض حول الشمس في 365 يوم وربع، فقرر الأباطرة الرومان تجميع الأربعة أرباع وتضاف للسنة الرابعة، والتي تصبح سنة كبيسة.

ورغم أن 29 فبراير يوم استثنائي إلا أنه أيضًا يشهد أحداث كأي يوم في سائر السنة، وحتى وإن لم تتكرر ذكرى تلك الأحداث إلا

كل 4 سنوات.

من أشهر مواليد 29 فبراير:

1468 - البابا بولس الثالث، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1792 - جواكينو روسيني، موسيقى إيطالي.

1924 - بيير سينيبالدي، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

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1940 - برثلماوس الأول، رئيس أساقفة البطريركية القسطنطينية المسكونية.

الشاب خالد، مغني الراب الجزائري.

1972 - مايك بوليت، لاعب كرة قدم إنجليزي.

ومن أشهر وفيات هذا اليوم:

الأميرة الإيرانية شمس بهلوي.

أدولف آبيا، المصور والمخرج السويسري الشهير.

كما تصادف في هذا اليوم

أختراع أول ألة كاتبة إلكترونية تكتب بطريقة بريل لقراءة المكفوفين، وشهد تصديق مجلس الرئاسة العراقية على إعدام علي حسن المجيد الملقب "بعلي الكيماوي" بعد الحكم عليه بتهم جرائم حرب.

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