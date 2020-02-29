“كورونا” تعلق حضانات الإمارات غداً

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 03:25 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تعلّق الإمارات الدراسة في حضانات الأطفال اعتباراً من الغد بسبب “كورونا”. وقررت إيقاف جميع الأنشطة والرحلات والفعاليات المدرسية الداخلية والخارجية. ومنعت الإمارات سابقاً سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند بعد تفشي فيروس كورونا في هاتين الدولتين. وسجلت الإمارات 13 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأعلنت شفاء 3 منها، لمواطنين صينيين. وتفشى الفيروس بشكل واسع في إيران الأسبوع الحالي.

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