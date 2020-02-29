كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. حاكم فينيتو يعتذر عن اتهام الصينيين بأكل الفئران الحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر لوكا زاياء، حاكم إقليم فينيتو، أحد أكثر المناطق تضررًا من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم السبت، عن انتقاده للصين بسبب العدوى، حيث قال، إن الشعب الصيني "يأكل الفئران الحية".

وقال حاكم فينيتو، وهو عضو في حزب الرابطة اليمينية، لصحيفة كورييري ديلا سيرا، اليوم السبت، إنه لم يقصد التسبب في أي جريمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف: "كلماتي خرجت بشكل سيء، وأنا أوافق. إذا كان أي شخص قد أُسيء، فأنا آسف. أردت أن أقول، إنه عندما يتعلق الأمر بصحة الأغذية وسلامتها، فإن الضوابط تتغير من بلد إلى آخر."

وقد ألقي لوكا زاياء باللوم على الصين في تفشي الفيروس التاجي في إيطاليا، والذي أدى إلى مقتل 21 شخصًا على الأقل، قائلًا، إنه على عكس الإيطاليين، لم يكن لدى الصينيين معايير جيدة للنظافة.

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وقال "زاياء" في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون Antenna 3-Nord Est يوم الجمعة: "النظافة التي يتمتع بها شعبنا، والبندقية، والمواطنون الإيطاليون، والتدريب الثقافي الذي لدينا، هي الاستحمام والاغتسال وغسل أيدينا كثيرًا".

وأردف: "إنها لحقيقة ثقافية أن الصين دفعت ثمنًا باهظًا لهذا الوباء لأننا رأيناهم يأكلون كل الفئران حية أو أشياء من هذا القبيل."

كلماته أغضب السفارة الصينية في روما، وقالت: "في وقت حرج من هذا القبيل، عندما تقف الصين وإيطاليا جنبًا إلى جنب للتعامل مع الوباء، لم يدخر سياسي إيطالي أي افتراء عن الشعب الصيني. إنه هجوم غير مبرر يجعلنا مذهولين ".

كما ندد المعارضون السياسيون للزعيم بتصريحاتهم، قائلين، إنه سيضر بالعلاقات بين البلدين.