كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الداخلية السوري يتهم واشنطن ببيع النفط عبر تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير التجارة الداخلية السوري، عاطف نداف، الولايات المتحدة ببيع النفط من حقول النفط السورية عبر تركيا.

وقال نداف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: "عدونا، والولايات المتحدة، يبيعون النفط لتركيا وما إلى ذلك. عبر تركيا وما إلى ذلك. وفي المناطق السورية الأخرى التي تحتوي على النفط، هناك بنية تحتية مدمرة بالكامل، وهناك خطوط حديدية مدمرة، وجميع محطات الطاقة مدمرة. ليس لدينا كهرباء، وحيث لا توجد كهرباء، لا يوجد إنتاج محلي للنفط"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

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وأضاف وزير التجارة الداخلية السوري، أن سوريا اضطرت لشراء النفط الذي لا يمكن أن يتم إلا بالدولار الأمريكي.

وأكد، أن البنوك في البلاد، بما في ذلك البنك المركزي، تم فرض عقوبات عليها، في حين أن جميع التحويلات المالية إلى سوريا لا تزال محظورة.

في 29 أكتوبر، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة ستدافع عن حقول النفط في سوريا وسوف ترد بقوة على أي محاولة للاستيلاء عليها.