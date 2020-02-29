كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطر تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات القطرية، اليوم السبت، اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وبحسب وكالة رويترز، تصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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ورفضت عدة دول قيودًا على السفر إلى إيران بينما حثت أخرى مواطنيها على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة وقالت إنها ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من تلك الدول.

وأودى فيروس كورونا بحياة 2442 شخصا، وتسجيل 76936 حالة إصابة مما أثر على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.