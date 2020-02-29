كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || "طالبان" تصل إلى قطر لتوقيع اتفاق السلام

صرح مسؤولون من حركة طالبان، اليوم السبت، أن وفدًا يضم 31 عضوًا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لسحب القوات الأمريكية قد ينهي الحرب في أفغانستان. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تعلن إصابة نجل المرشد الأعلى بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، إصابة نجل غلام رضا حداد عادل مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بفيروس كورونا المستجد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعات من المهاجرين الذين ألقوا الحجارة على حدودها مع تركيا، حسبما أظهرت صور حية من برنامج Skai TV اليوناني.

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