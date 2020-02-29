كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يستأنف المقلات الرسمية في مقر إقامته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف البابا فرنسيس الثاني، بابا لفاتيكان، الذي يعاني من ما وصفه الفاتيكان بأنه "وعكة صحية بسيط"، المقابلات الرسمية مع الأفراد في مقر إقامته، اليوم السبت، ولكن تم إلغاء ثلاثة بمجموعات.

وذكر بيان، أن البابا فرنسيس، الذي ألغى معظم المقابلات الرسمية يومي الخميس والجمعة، احتفل بقداسه في الصباح الباكر المعتاد في كنيسة بيت الضيافة سانتا مارتا حيث يعيش، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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لم يحدد الفاتيكان ما الذي يعانيه الزعيم الكاثوليكي البالغ من العمر 83 عامًا.

بعد ظهر يوم الجمعة تحرك المتحدث باسم ماتيو بروني لرفض التكهنات بأن البابا لم يكن على ما يرام، قائلاً: "لا يوجد دليل من شأنه أن يؤدي إلى تشخيص أي شيء سوى توعك خفيف".

جميع المقابلات الرسمية، اليوم السبت، كانت ستعقد في القصر الرسولي. تم نقل أولئك مع الأفراد إلى مقر إقامته.