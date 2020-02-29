فريق واد زم يخصص 800 تذكرة لجماهير الجيش

هاجر لصفر – صحافية متدربة
خصصت إدارة فريق سريع واد زم 800 تذكرة لجماهير الجيش الملكي، لمتابعة المباراة التي ستجمعهما مساء يوم التلاثاء بداية من الساعة الخامسة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البطولة الوطنية، بالملعب البلدي بواد زم.
وستطرح التذاكر للبيع ابتداء من يوم الأحد على الساعة العاشرة صباحا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وقد حدد العدد في 700 تذكرة، فيما 100 تذكرة ستكون مطروحة للبيع يوم المباراة بالملعب البلدي بواد زم، وقد حدد ثمن التذكرة الواحدة في 20 درهما.
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