قضية “حمزة مون بيبي”..المحكمة تحدد تاريخ محاكمة عائشة عياش بعد إحالتها على سجن “الوداية”

حددت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الجمعة، تاريخ انطلاق البحث التفصيلي مع المتهمة “عائشة عياش”، يوم 23 مارس المقبل، وكان نفس قاضي التحقيق قد أمر بإيداع المتهمة المذكورة سجن الوداية في ذات المدينة.

وقرر قاضي التحقيق، أمس الجمعة، متابعة مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش، في حالة اعتقال وإحالتها على سجن الوداية، على خلفية الاشتباه في تورطها في ملف ”حمزة مون بيبي”.

وحددت المحكمة 23 مارس المقبل تاريخ لانطلاق البحث التفصيلي أمام الهيئة القضائية مع المشتبه فيها “عائشة عياش”.

وكانت المحكمة قد وجهت لعائشة عياش، تهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك”.

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وكانت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قد احالت أمس الجمعة، المتهمة في ملف “حمزة مون بيبي” عائشة عياش، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش في حالة اعتقال.

وكانت السلطات المغربية، قد أصدرت مذكرة بحث دولية في حق عائشة عياش، ليتم اعتقالها بالامارات ثم تسليمها للمغرب في غضون أسبوع.

وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالحبس سنتين نافدتين، إلى جانب غرامات تعويضات ثقيلة في حق 4 متهمين في نفس الملف، في انتظار الحكم على بقية المتهمين.