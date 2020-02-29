هل يخاف الفنانون “كورونا”؟.. أجوبة طريفة من نجوم التمثيل- فيديو

عبر عدد من الفنانين المغاربة، تزامنا مع إنطلاق المهرجان الدولي للفيلم بطنجة، بشكل طريف عن تخوفهم من فيروس كورونا، الذي إجتاح العالم خلال الأيام الماضية.

ولَم تخفي الممثلة المغربية “هدى الريحاني”، تخوفها من فيروس كورونا، خصوصا مع ارتفاع عدد المصابين، وقالت إن العادات المغربية المتعلقة بـ”السلام”، قد تسبب في انتقال العدوى بشكل كبير.

وتمنى الممثل المغربي محمد نظيف، إيجاد علاج لهذا المرض في أسرع وقت، بالمقابل، نفى مالك اخميس، علمه بوجود فيروس “كورونا”، كما تحفظ آخرون عن الحديث في الموضوع.