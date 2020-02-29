نجوى فاروق: فقدت كوفر “موجوع قلبي” بعد بلوغها 100 مليون مشاهدة وتعرضت للنصب- فيديو

اشتهر اسم المغنية الشابة نجوى فاروق، عند تقديمها “كوفر” أغنية “موجوع قلبي”، واستطاعت بفضلها، كسب شهرة واسعة عربيا، حيث حقق العمل ما يفوق 100 مليون مشاهدة، لكنها فقدته بسبب مشاكل مع فريق عملها، قبل أن تعاود نشر الأغنية مرة أخرى وحققت 40 مليون مشاهدة.

نجوى فاروق، أصدرت مؤخرا، عملا جديدا، وقد حلت ضيفة على “اليوم 24” من أجل الحديث عنه، وتقريب الجمهور من مسارها أكثر.

وكشفت نجوى فاروق، أنها تعرضت لعملية نصب من طرف مدير أعمالها، ولجأت للقضاء لإنصافها، خصوصا أن مسيرتها توقفت مؤقتا بسبب هذا المشكل، ما أثر عليها سلبا.