توقيف 47 مرشحا للهجرة السرية من إفريقيا جنوب الصحراء بالشاطئ الأبيض بكلميم

تم أمس الجمعة بمنطقة الدخينة بالشاطئ الأبيض (إقليم كلميم)، توقيف 47 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء ضمنهم 6 نساء ورضيع.

وقال مصدر من السلطات المحلية، لوكالة المغرب العربي للانباء، إنه تم توقيف هؤلاء في إطار عمليات تمشيطية تجري بتعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية.

وكانت مديرية الهجرة ومراقبة الحدود التابعة لوزارة الداخلية المغربية، قالت إن السلطات المغربية، تمكنت من إحباط 73 ألف و973 محاولة للهجرة غير النظامية في 2019 مقابل 89 ألفاً في 2018، فضلاً عن تفكيك 208 شبكة لتهريب البشر مقابل مقابل 229 في سنة 2018.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن والي مدير الهجرة ومراقبة الحدود خالد الزروالي، قوله إن “المغرب عزز في 2019 إجراءاته لمكافحة شبكات تهريب البشر، على اعتبار أن ضغط المهاجرين الذي تم تسجيلهه في سنتي 2017 و2018 “ظل قائماً”.

وقال الزروالي في حوار نشرته الوكالة قبل أيام، “أنهينا السنة بحصيلة جد إيجابية إذ تمكننا من تقليص عدد الواصلين إلى السواحل الإسبانية بنحو 60 بالمائة، لكن ذلك لا يعني أن الضغط على سواحلنا تراجع”.