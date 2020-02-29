شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الإماراتي: المصابون في طواف الإمارات كانوا من الفنيين المرافقين وليس المتسابقين والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 قال وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس إن المصابين في طواف الإمارات كانوا من الفنيين المرافقين وليس المتسابقين.

وأضاف: نجري فحوصات طبية لجميع الوافدين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا. Advertisements ملتزمون بأعلى معايير السلامة الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا. وأكد أن الطلبة الذين كانوا يتواجدون في طواف الإمارات عددهم 131 طالبا لم يحتكوا مع الفنيين المصابين بكورونا

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