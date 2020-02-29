ترامب يعين جون راتكليف رئيسا جديدا للمخابرات

السبت 29 فبراير 2020

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الجمهوري جون راتكليف مديرا لأجهزة المخابرات بعد 7 أشهر على فشل خطة سابقة لتعيينه.



وحال موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، يتولى راتكليف المنصب مكان ريتشارد جرينيل الذي أثار اختياره مديرا بالإنابة للوكالة المشرفة على أجهزة المخابرات الأمريكية، انتقادات شديدة.

وغرد ترامب عبر حسابه على تويتر: "جون رجل رائع يتمتع بموهبة كبيرة".

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وطُرح ترشيح راتكليف الموالي لترامب والبالغ 53 عاما مديرا للمخابرات الوطنية بعد استقالة دان كوتس في يوليو/تموز الماضي، لكنه استبعد وسط انتقادات حادة من الديمقراطيين ورد فاتر من كبار الجمهوريين.

وعين ترامب بدلا منه الخبير في مكافحة الإرهاب جوزف ماجواير مديرا بالانابة، للإشراف على 17 وكالة مخابراتية، بينها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي.

لكنه أقال ماجواير في 20 فبراير بعد أن أبلغ مسؤول كبير في المخابرات الكونجرس في جلسة مغلقة أن الروس يتدخلون مجددا في الانتخابات الأمريكية لدعم مسعى ترامب للفوز بولاية ثانية.

ويمكن أن يثير تعيين راتكليف معركة في الكونجرس وسط تقارير عن أن الجمهوريين في لجنة المخابرات التي يتوجب أن توافق على التعيين، أبدوا تساؤلات حياله في أغسطس الماضي.