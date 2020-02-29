وفاة 9 وإصابة 295 بكورونا في إيران خلال 24 ساعة

السبت 29 فبراير 2020

أعلن المسؤول بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور، السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 43 شخصا، مضيفا أن عدد المصابين وصل إلى 593 شخصا.



وقال جاهانبور للتلفزيون الرسمي: "للأسف توفي 9 أشخاص بسبب الفيروس في الـ24 ساعة الماضية".

وتابع: "عدد الوفيات الآن 43، وعدد حالات الإصابة المؤكدة منذ الجمعة 205، وهو ما يعني أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 593 شخصا".

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من جانبه، أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني "البرلمان الإيراني" أسد الله عباسي، السبت، إصابة 5 نواب بالمجلس بفيروس كورونا.

وأضاف عباسي، وفق تقرير وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، أنه تم إجراء التحاليل اللازمة لـ100 نائب بالمجلس، مطالبا جميع نواب المجلس بعمل التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

كان عباسي أعلن، الجمعة، توقف المجلس عن العمل حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واستهدف "كورونا" مسؤولين حكوميين في إيران، آخرهم مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة ابتكار التي أُخضعت للحجر الصحي في المستشفى، بالإضافة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور.