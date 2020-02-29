شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الناتو في كابول قبل التوقيع على اتفاق السلام والان نبدء بالتفاصيل

وصل ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي(ناتو) اليوم السبت إلى أفغانستان، قبل مراسم التوقيع المقررة على اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية، الدوحة.

وخلال زيارته إلى كابول، سيلتقي ستولتنبرج مع الرئيس أشرف غني ومسؤولين أفغان كبار، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك بمشاركة غنى وستولتنبرج ووزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر.

ولدى وصوله، التقى ستولتنبرج مع الرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبد الله عبد الله. وقال ستولتنبرج إن الناتو سيواصل وجوده في أفغانستان، حتى تحقيق سلام مستدام في البلاد، طبقا لما ذكره مكتب عبد الله في بيان.

ووصف عبد الله وستولتنبرج اليوم بأنه "يوم تاريخي" لأفغانستان التي تمزقها الحرب. ونقل عن ستولتنبرج قوله "إنني سعيد أن أكون هنا معك في هذا اليوم التاريخي والمهم في كابول. نأمل أن تمهد تلك الخطوة لسلام واستقرار دائمين في أفغانستان".