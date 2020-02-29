شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تمنع دخول 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا والان نبدء بالتفاصيل

منعت اليونان 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني". وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيستاس في تصريح للصحفيين اليوم "واجهت اليونان أمس الجمعة محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها"، موضحاً "قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا منعنا 4 آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تمنع دخول 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.