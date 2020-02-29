شكرا لقرائتكم خبر عن إيران : 9 وفيات جديدة بـ «كورونا» وإصابة 5 نواب بالبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

صرح مسؤول بالصحة للتلفزيون الرسمي اليوم السبت بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 43 شخصا، مضيفا أن عدد المصابين وصل إلى 593 شخصا.

وقال كيانوش جاهانبور للتلفزيون "للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وعدد الوفيات الآن 43. عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ أمس 205 وهو ما يعني أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 593 شخصا، بينهم 5 نواب في البرلمان بفيروس كورونا.