مصدر ينفي ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء الان

نفى مصدر سياسي، السبت، ترشيح رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي ترشيحه لرئاسة الوزراء الان من قبل اي كتلة او حزب او طرف سياسي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "لا صحة لترشيح رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء الان، من قبل اي كتلة او حزب او طرف سياسي". ودعا المصدر "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الانباء".



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