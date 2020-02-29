المدير الإداري للمنتخب الوطني طريح الفراش.. والسبب وعكة صحية

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2020-02-29 | 13:31
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تعرض المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، لوعكة صحية نقل على أثرها الى احدى مستشفيات مدينة أربيل.
وغادر كوركيس المستشفى، اليوم السبت، وهو بوضع صحي مستقر، لكن تم تبليغه بحاجته لإجراء تداخل جراحي.
ومن المقرر ان يتولى المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، مهدي كريم، مهمة العمل الإداري للمنتخب الوطني حتى يستعيد كوركيس عافيته.
وبات كوركيس بحاجة الى الذبذبات الكهربائية وسيغادر الاسبوع المقبل لكندا لإجراء العملية.
ومن المقرر ان يتولى المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، مهدي كريم، مهمة العمل الإداري للمنتخب الوطني حتى يستعيد كوركيس عافيته.
المحرر: محمد خليل
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